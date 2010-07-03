Пять человек умерли от отравления неизвестной жидкостью под Ярославлем

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Пять человек умерли из-за отравления неизвестной жидкостью в поселке Дубки Ярославской области. В СК предполагают, что трое мужчин и две женщины распивали стеклоочиститель, сообщает РБК.

Мужчины скончались в квартире, женщин доставили в больницу, но спасти не смогли. Тела направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Ранее полиция инициировала проверку по факту отправления наркотическим веществом двухлетнего ребенка из Волоколамска.