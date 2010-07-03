Полиция проверит обстоятельства отравления ребенка наркотиком в Волоколамске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полиция инициировала проверку по факту отправления наркотическим веществом двухлетнего ребенка из Волоколамска. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"29 ноября 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому городскому округу поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение Москвы с отправлением наркотическим веществом малолетнего ребенка, 2017 года рождения", - заявили в ведомстве.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что у двухлетнего ребенка, который проходил лечение в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского, нашли в крови следы каннабиноидов. По версии родителей, ребенок что-то съел в подъезде жилого дома.

