СК начал проверку после гибели мужчины во время пожара в промзоне на востоке Москвы

В тушении пожара на Иркутской улице задействовали 22 единицы техники и 88 человек

Следственный комитет РФ инициировал проверку после гибели мужчины в результате пожара в столичном районе Гольяново. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя СК РФ по столице Юлию Иванову.

"Следственными органами ГСУ СК Российской Федерации по Москве проводится доследственная проверка по факту пожара, в результате которого погиб один человек", – заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве.

По словма Ивановой, на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего смертельного инцидента.

Возгорание произошло в субботу, 30 ноября, в нежилом деревянном помещении на Иркутской улице. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

