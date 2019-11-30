Площадь пожара в здании на востоке столицы возросла до 200 квадратных метров

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Пожар в здании на территории промзоны произошел на Иркутской улице в столице. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, в результате ЧП погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, пожар вспыхнул в двухэтажном здании по адресу: Иркутская улица, дом 11, корпус 2.

"Погиб один человек", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возгорании площадью 100 квадратных метров.

По предварительным данным, на территории промзоны есть производственное предприятие и автосалон.

Ранее при пожаре в квартире жилого дома в Марьино были спасены шесть человек. Пожар произошел по адресу: улицы Поречная, дом 13, корпус 1. Возгорание было ликвидировано на площади около 4 квадратных метров.