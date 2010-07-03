Шесть человек спасены при пожаре в жилом доме на юго-востоке столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

При пожаре в квартире жилого дома в Марьино были спасены шесть человек. Пожар произошел по адресу: улицы Поречная, дом 13, корпус 1, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В общей сложности, спасены шесть человек", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что возгорание было ликвидировано на площади около 4 квадратных метров.

27 ноября человек погиб из-за возгорания в строительной бытовке на северо-западе столицы. Там загорелись личные вещи и мебель.