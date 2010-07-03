Человек погиб при пожаре в строительной бытовке на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек стал жертвой возгорания в строительной бытовке на северо-западе столицы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В результате пожара в бытовке на улице Планерной погиб один человек", – рассказал источник.

Он уточнил, что оперативно прибывшие на место пожарные обнаружили возгорание личных вещей и мебели. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Обстоятельства пожара на данный момент остаются неизвестными. Сотрудники экстренных служб устанавливают личность погибшего.

Ранее пожар охватил магазин "МебельГрад" в Иркутске. Площадь возгорания составила порядка 1200 квадратных метров. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Причину произошедшего предстоит выяснить следователям.