Крупный пожар охватил магазин "МебельГрад" в Иркутске

Двухэтажное здание мебельного магазина оказалось охвачено огнем в Иркутске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в магазине "МебельГрад" на улице Сергеева. Горят второй этаж и кровля здания по всей площади – 1200 квадратных метров", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что на данный момент сведений о погибших и пострадавших не поступало. Для ликвидации пожара задействованы 49 человек и 8 единиц техники.

Ранее два человека пострадали при возгорании административного здания в центре Москвы. Одного из пострадавших доставили в ближайшую больницу, другой от помощи врачей отказался.