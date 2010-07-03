Пожар произошел в гаражах и здании около них на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в гаражах и деревянном здании около них, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Возгорание случилось по адресу: улица Михалковская, дом 59. Информация о нем поступила пожарным в 20:08.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место, где горят три металлических в ряду стоящих гаража и примыкающее к ним одноэтажное административное здание.

Как передает Агентство "Москва", пламя распространилось на четвертый гараж. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не было.