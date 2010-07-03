Жителям сгоревшего дома в Королеве выплатят компенсации за ущерб

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Пострадавшим от пожара в жилом доме в Королеве компенсируют причиненный материальный ущерб и окажут помощь в размещении. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", – говорится в сообщении.

Пожар в жилом доме 12 на улице Первомайская произошел накануне. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров, из здания были эвакуированы 40 человек.

К тушению пожара были привлечены 28 единиц техники и 87 человек личного состава. Из-за частичного обрушения кровли загорелись восемь квартир на верхнем этаже. Больше всего пострадало два средних подъезда.

Для размещения жителей были выделены два автобуса, был предусмотрен пункт временного размещения в Центре культуры и досуга.

