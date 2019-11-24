Пожар в жилом доме в Королеве ликвидировали

Фото: скриншот с видео телеканала "Москва 24"

Пожар в жилом доме в подмосковном Королеве ликвидировали. Информация по пострадавшим не поступала.

Как сообщили в МЧС по региону, возгорание произошло на улице Первомайская, дом 12. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Спасатели эвакуировали 40 человек. К тушению привлекали 28 единиц техники и 87 человек личного состава.

Для размещения жителей выделено два автобуса, предусмотрен пункт временного размещения в Центре культуры и досуга.

Ранее сообщалось, что пожар выспыхнул на кровле здания универмага "Цветной" в Тверском районе столицы.