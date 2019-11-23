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Происшествия

23 ноября, 23:20 (обновлено 23.11.2019 23:57)

Жилой дом загорелся в подмосковном Королеве

происшествия пожар

Пожар произошел в здании общежития в Королеве

Жилой многоквартирный дом загорелся в подмосковном Королеве, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Пожар произошел по адресу: улица Первомайская, 12. Площадь возгорания достигла 1,4 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 40 человек. По данным ТАСС, пламя охватило 1,8 тысячи квадратных метров, горят восемь квартир.

На место отправилась оперативная группа Королевского пожарно-спасательного гарнизона. Работают 28 единиц техники и 87 человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала.

Еще один пожар случился в подольском автосервисе по адресу: Домодедовское шоссе, дом 12. Кровля здания обрушилась, тушение огня шло снаружи.

Огонь распространился на 360 квадратных метров. К настоящему моменту его потушили.

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