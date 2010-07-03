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Москва 24

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Происшествия

18:36

"Огромное полыхающее пламя". Очевидец – о пожаре в ТиНАО

происшествия пожар

Площадь пожара в ТиНАО возросла до тысячи квадратных метров

Очевидец Марина рассказала Москве 24 о пожаре, который произошел в ТиНАО. По ее словам, за возгоранием она наблюдала из окон дома, которые выходят в сторону здания, где случилось ЧП.

"Мы видели только огромное полыхающее пламя, очень-очень много дыма и как вертолет тушил пожар. На данный момент вертолет продолжает летать, но гораздо реже, чем это было, допустим, полтора часа назад. Сейчас, скорее всего, тушение происходит уже с пожарных машин. Сейчас он где-то раз в пять минут пролетает", – поделилась девушка.

Она добавила, что неприятного запаха в своей квартире не чувствует, поскольку ветер дует в противоположную сторону. "Весь дым идет вдоль МКАД", – уточнила Марина.

Пламя с горящего в ТиНАО частного дома перекинулось на соседние постройки, передает телеканал Москва 24. Возгорание тушат четвертый час. Его площадь увеличилась до тысячи квадратных метров.

Сейчас на месте развернулось более 20 расчетов.

По сведениям экстренных служб, в центральной части здания произошло обрушение. Пострадавших нет. Люди покинули горящий дом до прибытия пожарных и спасателей.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, экипаж пожарного вертолета Московского авиационного центра выполнил около 10 сливов на горящий дом. Это 50 тонн огнегасящей жидкости. В ближайшее время экипаж вертолета собирается уйти на дозаправку и вернуться на место происшествия.

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