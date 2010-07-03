Площадь пожара в ТиНАО возросла до тысячи квадратных метров

Площадь пожара в коттедже в поселении Мосрентген возросла до тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

В ведомстве уточнили, что пожарный вертолет произвел несколько сливов воды для тушения.

Пожар произошел в двухэтажном частном деревянном доме в районе 44-го километра МКАД. Ранее говорилось, что площадь возгорания составляет 250 квадратных метров.

По информации экстренных служб, в центральной части здания произошло обрушение, огонь распространяется. Пострадавших нет. Люди покинули горящий дом до прибытия пожарных и спасателей.