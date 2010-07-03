"Было жутко и страшно". Очевидцы – о пожаре в Строгине

Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24 о пожаре в автосервисе на северо-западе столицы.

О том, что происходило на месте пожара, рассказала очевидец Светлана. Она отметила, что в районе пожара чувствовался сильный запах гари и были слышны хлопки.

"Пожарные сработали на отлично. Очень много машин, много техники. Я никогда не видела столько машин. Я нахожусь здесь с самого начала, из-за пожара перекрыта дорога. Мне было жутко и страшно", – отметила Светлана.

Она также рассказала, что в автосервисе пострадал мужчина, который ремонтировал там свою машину.

"Был очевидец всего этого, парень, рядом проходил. Я услышала, что они там ремонтировали машину и газовый баллон вспыхнул. В результате его другу потребовалась скорая помощь. А у него легкие ожоги на шее. Все это внезапно случилось, они не ожидали", – поделилась Светлана.

Пожар на площади 600 квадратных метров вспыхнул в автосервисе на улице Маршала Прошлякова, доме 20. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. Внутри сервиса горели автомобили и оборудование.

Накануне пожар произошел в банном комплексе на севере столицы. Возгорание возникло на втором этаже двухэтажного деревянного строения по адресу: Новопетровский проезд, дом 33, строение 46. Из здания были эвакуированы 10 человек.

