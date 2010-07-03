Квартира загорелась в столичном районе Хорошево-Мневники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире на северо-западе столицы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

"17 ноября 2019 года в 23:23 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Живописная, дом 20. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходило возгорание личных вещей и мебели в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома", – сообщили в пресс-службе.

Там подтвердили, что общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Спасатели отметили, что поиск людей, а также очага возгорания осложнила сильная захламленность квартиры.

"До прибытия пожарных 20 человек самостоятельно покинули здание (из них – шестеро детей). Слаженными действиями пожарные спасли с вышележащих этажей четырех человек и эвакуировали еще шесть человек", – отчитались в МЧС.

Спасатели добавили, что на данный момент пожар полностью ликвидирован. По предварительной информации, в инциденте никто не пострадал.

Ранее пожар унес жизни двух человек в Липецкой области. Сообщалось, что возгорание произошло в частном доме в селе Архангельское.