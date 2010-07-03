Пожар унес жизни двух человек в Липецкой области

Пожар произошел в частном доме в селе Архангельское Липецкой области. В результате возгорания погибли две женщины. Об этом сообщается на официальном сайте СУ Следственного комитета России.

"Вечером 17 ноября 2019 года во время тушения пожара в частном доме на улице Луговая в селе Архангельское Елецкого района обнаружены тела двух сестёр 65 и 66 лет", – проинформировала пресс-служба ведомства.

Отмечается, что женщины погибли из-за отравления угарным газом. По факту происшествия следователями СУ СК России по региону начата проверка.

Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители проводят осмотр и опрашивают очевидцев. Причины возгорания пока остаются неизвестными.

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