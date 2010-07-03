Эвакуация прошла в ТЦ "Океания" из-за сработавшей пожарной сигнализации

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Несколько сотен человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Океания" на Кутузовском проспекте. Там сработала пожарная сигнализация, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как выяснилось сигнализация сработала ложно, сейчас торговый центр возобновил работу.

Ранее около двух тысяч человек эвакуировали из аквапарка "Мореон" из-за анонимного сообщения о минировании. Туда прибыли пожарные и спасатели.

9 ноября неизвестный сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Европейский". Оперативные службы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра.