Неизвестные пригрозили взорвать штаб-квартиру "Яндекса" в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Неизвестные прислали "Яндексу" письмо с угрозами взорвать здание компании в Москве и требованием выплатить им криптовалюту, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В послании неизвестные пригрозили направить в штаб-квартиру компании, которая находится на улице Льва Толстого, самодельные дроны с грузами взрывчатки и взорвать их внутри здания.

"Злоумышленники отметили, что последствия теракта отразятся на репутации компании и породят идейных последователей, "которые превратят жизни людей в хаос и за пределами "Яндекса". Неизвестные потребовали пять биткойнов и указали адрес, на который необходимо перевести криптовалюту", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, оперативные службы обследовали офис компании и не обнаружили опасных предметов. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жителя столицы изобличили в "минировании" здания главка полиции. 28 октября в ведомство поступило сообщение от безработного москвича 1986 года рождения о "минировании" здания на улице Петровке, доме 38. Сотрудники полиции оперативно выехали по указанному адресу, где не обнаружили взрывных устройств. Вечером 2 ноября владелец телефона был задержан.

