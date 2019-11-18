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Происшествия

09:52 (обновлено 18.11.2019 10:14)

Автосервис загорелся на северо-западе Москвы

происшествия

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Автосервис с газовым оборудованием загорелся на северо-западе столицы. Виден черный дым и слышны взрывы, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Здание расположено на улице Маршала Прошлякова, доме 20. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания.

К настоящему моменту пожарные приступили к тушению.

По данным Агентства "Москва", объявлена вторая сложность пожара, внутри сервиса горят автомобили и оборудование. Для ликвидации возгорания также могут применить авиацию.

Видео: телеграм-канал "Москвоские новости"

Накануне посетителей торгово-развлекательного цента "Океания" на Кутузовском проспекте эвакуировали из-за ложно сработавшей противопожарной сигнализации. На улицу вывели несколько сот человек.

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