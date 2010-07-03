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Происшествия

16:38

Посетителей ТЦ "Океания" эвакуировали в Москве

происшествия

Фото: телеграм-канал Московские новости

Посетителей торгово-развлекательного цента "Океания" эвакуировали в Москве из-за ложно сработавшей противопожарной сигнализации.

"Из "Океании" вывели несколько сот человек", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

К настоящему моменту работа ТЦ восстановлена.

В среду, 13 ноября, произошел пожар в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Из здания, расположенного на проспекте Мира, эвакуировали 20 человек. Из-за возгорания никто не пострадал.

Еще один крупный пожар случился около Ленинградского вокзала в столице. Там загорелся склад с искусственными елками и цветами.

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