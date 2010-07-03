Один человек пострадал при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в восьмиэтажном жилом здании на улице Киевской. Площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате возгорания пострадал один человек, его осматривают медики.

Накануне пожар случился в квартире на первом этаже панельного жилого дома на улице Федора Полетаева, доме 24, корпусе 2. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

