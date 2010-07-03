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Москва 24

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Происшествия

15:05

Один человек пострадал при пожаре в Северном Бутове

происшествия пожар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал при пожаре в квартире дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России.

Огонь вспыхнул в квартире многоэтажки на улице Куликовской в районе Северное Бутово. Пламя распространилось на площади пять квадратных метров. Причина пожара не сообщается.

В результате произошедшего пострадал один человек, информация о его состоянии не уточняется, пишет Агентство "Москва". На настоящий момент пожар потушен.

Ранее в пятницу около 160 человек эвакуировали из детского сада на улице Касимовской в районе Бирюлево. В одном из помещений загорелся светильник, воспитанников и сотрудников учреждения перевели из одного корпуса в другой в целях безопасности.

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