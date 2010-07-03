Один из пострадавших на нефтебазе в Новороссийске скончался

Фото: скриншот видео телеграм-канал РУ_ЧП

Один из шестерых пострадавших при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске скончался в больнице. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, пострадавший умер от ожогов в городской больнице № 1 Новороссийска.

Накануне произошел хлопок на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске. По предварительной информации, пожар вспыхнул во время сварочных работ в резервуаре хранения.

По разным данным, при ЧП пострадали от трех до шести человек в возрасте от 22 до 35 лет. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

Краснодарский СК РФ организовал доследственную проверку после возгорания. Причины произошедшего устанавливаются.

Крупный пожар вспыхнул 7 ноября на складе в Долгопрудном. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. По данным МЧС, пострадал один человек, пятеро были эвакуированы.