Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

В Новороссийске пять человек получили травмы при пожаре на нефтебазе "Грушовая", сообщает РИА Новости.

Возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. При проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением.

По предварительным данным, пострадавшие являются работниками подрядной организации.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин уточнил, что пожар не повлиял на отгрузку нефти в порту.

Ранее пятерых детей госпитализировали после пожара в жилом доме в Казани. Пожарные смогли спасти 28 человек, из них 13 детей. Еще 20 жильцов самостоятельно покинули здание.