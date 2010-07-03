Двигатель у самолета загорелся в аэропорту Хабаровска

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Двигатель загорелся у самолета Embraer 190, который готовился вылететь из Хабаровска в Магадан, передает RT.

Как сообщает дальневосточная транспортная прокуратура, в результате инцидента пострадавших нет. Авария произошла около 07.45 (00.45 мск) с самолетом ООО "Авиакомпания "Икар" во время запуска двигателей.

Пожар был ликвидирован силами экстренных служб аэропорта. Пять членов экипажа и 18 пассажиров были эвакуированы. Прокуратура начали проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

В октябре Следственный комитет назвал главную причину смерти пассажиров SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего из Москвы в Мурманск. Большинство людей погибло от дыма и огня, не успев подняться с кресел.