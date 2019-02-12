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12 февраля, 06:38 (обновлено 12.02.2019 07:51)

Шесть человек упали с трапа самолета в Барнауле

происшествия происшествия

12 февраля, 06:38

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Фото: vk.com/Подслушано Барнаул

Шесть человек упали с трапа самолета в Барнауле.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, инцидент произошел при посадке в самолет. По его словам, один пассажир сломал ногу, еще один повредил спину.

Старший помощник транспортного прокурора Оксана Горбунова уточнила, что произошло обрушение верхней площадки автотрапа.

Она также отметила, что в результате происшедшего шесть человек при падении получили ушибы и травмы, четверо были госпитализированы в городскую больницу Барнаула.

Между тем Минтранс Алтайского края сообщает о пяти пострадавших и трех госпитализированных, передает "Интерфакс".

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово. Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения воздушного законодательства. Из-за инцидента самолет вылетел на два часа позже – в 05.30 мск.

происшествия происшествия

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