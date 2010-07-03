Жильцов дома на юге Москвы эвакуировали из-за задымления

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Задымление произошло в жилой многоэтажке на юге Москвы, сообщил ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

25 жильцов дома № 94 по Варшавскому шоссе эвакуируют. Вызов пожарных сделан по повышенному рангу сложности.

В ГУ МЧС РФ уточнили, что причиной задымления стало загорание мусора в мусоропроводе на пятом этаже. Его ликвидировали. Пострадавших нет.

Еще один пожар случился в подмосковном Реутове. Огонь в производственно-складском здании распространялся примерно на тысячу квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано, никто не пострадал.