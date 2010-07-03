Один человек пострадал при пожаре на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одного человека передали врачам после пожара в квартире в районе Кузьминки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице.

Пожар случился в квартире на первом этаже панельного жилого дома на улице Федора Полетаева, дом № 24, корпус 2. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Возгорание ликвидировано, один человек пострадал.

В МЧС уточнили, что горели мебель и личные вещи.

Ранее пожар ликвидировали в производственно-складском помещении в Реутове. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

