"Большие клубы дыма". Очевидцы – о пожаре у Ленинградского вокзала

Очевидцы рассказали телеканалу Москва 24 о пожаре на складе на Комсомольской площади.

Валерия Климова находилась в соседнем здании от того, где произошло возгорание. Она рассказала, что о пожаре в соседнем корпусе она со своими коллегами узнала только после того, как у них отключился свет.

"Вышла в смену, готовили свои заказы. Вдруг у нас выключили свет, зашел главный по зданию, который сказал нам срочно собираться и выходить из помещения из-за пожара. Тогда до нашего цеха еще ничего не дошло, мы выбежали и увидели большие клубы дыма, огонь, люди стояли", – рассказала девушка.

Одноэтажное строение загорелось вблизи здания Ленинградского вокзала по адресу: Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

На место были направлены пожарный поезд и около 30 пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. На складе хранились искусственные ели и цветы, из-за чего наблюдалось сильное задымление.

Накануне, 13 ноября, произошел пожар в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Из здания, расположенного на проспекте Мира, эвакуировали 20 человек. Из-за возгорания никто не пострадал.

