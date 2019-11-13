Пожар в жилом доме произошел на северо-востоке столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

Возгорание произошло в жилом доме на восьмом этаже по адресу: проспект Мира, дом 118. Из здания вывели 20 человек.

К настоящему моменту пожар на площади 30 квадратных метров ликвидирован, передает ТАСС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее задымление произошло в жилой многоэтажке на юге Москвы. Жильцов эвакуировали из дома 94 на Варшавском шоссе. В ГУ МЧС РФ уточнили, что причиной задымления стало загорание мусора в мусоропроводе на пятом этаже.

Накануне пожар произошел в жилом доме на Ленинградском шоссе. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на 31-м этаже. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили одного пострадавшего. Он находился в критическом состоянии и в машине скорой помощи скончался.

