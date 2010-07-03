Человек погиб при пожаре в квартире на Ленинградском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме на Ленинградском шоссе, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул в квартире, расположенной на 31-м этаже. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили одного пострадавшего. Он находился в критическом состоянии и в машине скорой помощи скончался.

С 32-ого этажа эвакуировали женщину с двумя детьми. Мебель и личные вещи горели на площади пять квадратных метров. Пожар потушен.

10 ноября пожар случился в квартире на первом этаже панельного жилого дома на улице Федора Полетаева, доме 24, корпусе 2. Площадь огня составила 10 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

