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Происшествия

00:29

Банный комплекс загорелся на севере Москвы

происшествия пожар город

Пожар охватил банный комплекс на севере столицы. В данный момент пресс-служба столичного ГУ МЧС России сообщила о ликвидации открытого горения. Об этом информирует Агентство "Москва".

"Возгорание возникло на втором этаже двухэтажного деревянного строения по адресу: Новопетровский проезд, дом 33, строение 46. В настоящее время открытое горение ликвидировано", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. При этом источник в экстренных службах уточнил для ТАСС, что из здания, охваченного пожаром, были эвакуированы 10 человек.

"В целях безопасности до прибытия пожарных были эвакуированы 10 человек", – подчеркнул источник.

Принадлежность строения сейчас уточняют специалисты. При этом источник в экстренных службах заявил, что огонь охватил здание на территории банного комплекса. В него входят несколько двухэтажных деревянных строений.

Ранее ребенок погиб в результате пожара. Возгорание произошло в жилом доме на севере Москвы.

Девочка погибла в результате пожара в жилом доме на севере Москвы

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