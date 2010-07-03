Пожар произошел в Доме ветеранов кино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в пятиэтажном здании Дома ветеранов кино в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Площадь возгорания в кирпичном пятиэтажном здании на 2-м этаже по улице Нежинской, доме 5, строении 1, составила 5 квадратных метров.

Пожар произошел в офисной части, люди самостоятельно вышли из здания на улицу до прибытия спасателей.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в жилом доме в столичном районе Митино. Были эвакуированы 10 человек. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.