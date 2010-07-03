Пожар произошел в жилом доме в Митине

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Пожар произошел в жилом доме в столичном районе Митино. Эвакуированы 10 человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Возгорание произошло на балконе и частично в квартире на восьмом этаже дома 38 по улице Барышиха. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Среди эвакуированных трое детей. Пострадавших нет. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

Ранее из музыкальной школы на северо-западе столицы эвакуировали 39 человек из-за пожара. Возгорание произошло на крыше учебного заведения, к настоящему моменту оно ликвидировано.