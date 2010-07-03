Электричество в доме на улице Удальцова восстановят до конца дня

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Отключенное после пожара электричество в доме на западе Москвы восстановят до конца дня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Западного административного округа столицы.

Представитель пресс-службы отметил, что сейчас в доме ведутся работы по просушке квартир. Электричество в квартиры собираются подключить во второй половине дня.

По его словам, сейчас в доме также ведутся восстановительные работы по подключению газа. Он отметил, что изначально после пожара газа не было в 40 квартирах. Сейчас к газу не подключены только две квартиры, которые сильно пострадали от пожара.

Пожар произошел в жилом доме на улице Удальцова в ночь на 15 ноября. Как отмечали очевидцы, сперва они услышали хлопок, после которого огонь с балкона на пятом этаже начал быстро перекидываться выше.

На то, чтобы локализовать и ликвидировать пожар, у спасателей ушло чуть менее часа. Тушили пламя почти 100 сотрудников МЧС. Причина ЧП пока неизвестна.

