Пожар на складе у Ленинградского вокзала ликвидирован

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Пожар на складе у Ленинградского вокзала полностью ликвидирован. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС по столице.

"Пожар в ЦАО ликвидирован в 21:00", – говорится в сообщении.

Одноэтажное строение загорелось вблизи здания Ленинградского вокзала по адресу: Комсомольская площадь, дом 1а, строение 18. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

На место были направлены пожарный поезд и около 30 пожарных расчетов. Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

На складе хранились искусственные ели и цветы, из-за чего наблюдалось сильное задымление. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ из-за пожара нет.

Накануне, 13 ноября, произошел пожар в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Из здания, расположенного на проспекте Мира, эвакуировали 20 человек. Из-за возгорания никто не пострадал.

