Пожар в автосервисе нарушил движение транспорта на улице в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на улице Адмирала Корнилова в поселении Сосенское в ТиНАО открыто на одной полосе в каждую сторону после перекрытия из-за пожара.

"Движение открыто по одному ряду в каждом направлении", – говорится в сообщении "Московского транспорта" в Twitter.

Ранее в здании автосервиса на улице Адмирала Корнилова произошел пожар. Из-за этого движение транспорта было перекрыто в оба направления.

13 ноября произошел пожар в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Из здания, расположенного на проспекте Мира, эвакуировали 20 человек. Из-за возгорания никто не пострадал.

