Из музыкальной школы в Москве эвакуировали 39 человек из-за пожара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из музыкальной школы на северо-западе столицы эвакуировали 39 человек из-за пожара. Возгорание произошло на крыше учебного заведения, к настоящему моменту оно ликвидировано.

"Поступила информация о возгорании по адресу: Неманский проезд, дом 5, корпус 2. Произошло возгорание битума на крыше на площади 0,5 квадратных метра. В целях безопасности администрацией были эвакуированы 39 человек", – сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В среду, 13 ноября, произошел пожар в квартире жилого дома на северо-востоке столицы. Из здания, расположенного на проспекте Мира, эвакуировали 20 человек. Из-за возгорания никто не пострадал.

Накануне крупный пожар случился около Ленинградского вокзала в столице. Там загорелся склад с искусственными елками и цветами.

