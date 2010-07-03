Российских экспертов пригласили восстанавливать Нотр-Дам

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Французские власти официально пригласили российских экспертов для восстановления собора Парижской Богоматери.

"Мы готовы сотрудничать с Россией, мы официально их пригласили, благодарны за то, что нам помогут. Я лично была очень тронута, что в момент, когда это случилось, россияне с большим состраданием отнеслись к этому", – цитирует РИА Новости посла Франции в России Сильви Берманн.

15 апреля пожар вспыхнул на верхних уровнях собора Парижской Богоматери. Из-за огня обрушились шпиль, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и один пожарный. Не исключается, что пожар мог начаться из-за реставрации. Прокурор Парижа Реми Хейт заявил, что ничего не указывает на поджог.

Часть святынь собора, включая терновый венец Христа, удалось спасти. Также не пострадали две колокольни собора и главный орган.

Настоятель храма Патрик Шове заявил, что на восстановление уйдет шесть лет. При этом французские реставраторы полагают, что работы в соборе продлятся примерно десятилетие. Сначала проведут укрепление конструкций собора, отметили эксперты. Оно займет четыре месяца.

