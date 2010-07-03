Укрепление конструкций Нотр-Дама займет четыре месяца

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На укрепление уцелевших конструкций собора Нотр-Дам потребуется около четырех месяцев. Об этом сообщил представитель Французской Ассоциации реставраторов исторических памятников Фредерик Летоффе, передает портал News.ru.

"Мы сейчас находимся в фазе обеспечения защиты здания собора и элементов его конструкции. Эта работа потребует примерно четырех месяцев", – сообщил эксперт. По его словам, работы уже начаты и ведутся круглосуточно. В них задействованы 80 человек.

Лишь после ликвидации угрозы обрушения начнется диагностика строения. В скором времени рабочие начнут убирать упавшие внутрь собора элементы деревянной крыши и камни свода.

15 апреля вечером начался пожар на верхних уровнях здания главного парижского собора. Обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и один пожарный. СМИ пишут, что пожар мог начаться из-за реставрации. Прокурор Парижа Реми Хейт заявил, что пока ничего не указывает на преднамеренность пожара.

Часть святынь из собора Нотр-Дам удалось спасти. В том числе уцелел терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора, не пострадал главный орган. Однако пока неизвестна судьба Владимирской иконы – подарка собору Парижской Богоматери от патриарха Алексия II.

Туристам пообещали компенсировать забронированные экскурсии.

Настоятель храма Патрик Шове сказал, что для восстановления собор могут закрыть на шесть лет. Макрон пообещал, что реконструкция завершится за пять лет. Французские реставраторы же считают, что на это уйдет около 10 лет.