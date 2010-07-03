Туристам компенсируют отмененные из-за пожара в Нотр-Даме экскурсии

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Забронированные экскурсии, которые могут отменить в ближайшие дни из-за пожара в соборе Парижской Богоматери, компенсируют. Об этом заявила директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветта Вердиян.

"Мы пока не можем сказать, какие экскурсии и на какое время придется ограничить, но в таком случае туристам они будут восполняться либо другими аналогичными экскурсиями, либо переноситься на более поздние сроки. Если же изменение сроков экскурсии невозможно, так как туристы должны уезжать из Парижа, то будет производиться возврат средств или какой-то иной взаиморасчет", – цитирует ее РИА Новости.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пострадали двое полицейских и один пожарный.

Ничего не говорит о том, что пожар был преднамеренным, отметил прокурор Парижа Реми Хейт. СМИ утверждали, что он мог произойти из-за реставрационных работ.

Ответственный за богослужения священник Патрик Шове сообщил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе Терновый венец Христа. Спасены две колокольни собора. Главный орган не пострадал.

Неизвестна судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II. В Минкультуры РФ обсудят возможную помощь в восстановлении парижского собора.