Двое полицейских и один пожарный пострадали при пожаре в Нотр-Даме

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Три человека пострадали в результате крупного пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщает ТАСС.

Легкие ранения получили двое полицейских и один пожарный.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора.

По последним данным, пожар во французском Нотр-Даме локализован. Открытое пламя удалось ликвидировать, но в настоящий момент продолжается проливка конструкций. Пожар мог произойти из-за реставрационных работ. Прокуратура Парижа начала расследование.

Исходя из степени разрушений, французские СМИ заявили, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Ответственный за богослужения священник Патрик Шове ранее сообщил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе Терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора. Неизвестной остается судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II.