Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

15 апреля 2019 года навсегда останется в памяти парижан и всего мира: в одной из главных достопримечательностей Франции и символа мирового культурного наследия – соборе Парижской Богоматери – произошел пожар. Верхние уровни собора загорелись примерно в 18:50 по местному времени (19:50 мск). При возгорании обрушился шпиль собора, была уничтожена часть кровли здания. Что известно об этой трагедии – в материале Москвы 24.

Фото: ТАСС/Le Pictorium/Barcroft Images

Что произошло

Сообщения о возгорании в Нотр-Дам де Пари стали появляться примерно в 19:50 по московскому времени.

Пожар возник на верхних уровнях здания. В результате обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Почти полностью была уничтожена деревянная часть собора, а это большая часть здания. Также огонь повредил перекрытия XIX и XIII веков.

В тушении принимали участие около 400 пожарных. В результате инцидента пострадал один пожарный. На место ЧП приехали президент Франции Эманнуэль Макрон и премьер Эдуар Филипп.

На 02:00 по московскому времени пожарным пока не удалось локализовать очаг возгорания, но продвижение огня было остановлено. Пожарным удалось спасти от него обе колокольни собора Парижской Богоматери. Об этом заявил начальник парижской пожарной охраны генерал Жан-Клод Галле.

Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

Тушение пожара осложнялось невозможностью сброса воды на собор с воздуха. Пожарные заявили, что такой способ мог стать причиной обрушения всего строения. Кроме того, спасатели утверждали, что при тушении таких строений вертолеты малоэффективны.

Соседние к собору улицы были перекрыты, а жителей острова Сите, на котором находится собор, эвакуировали. По словам сотрудника мэрии, всех их разместили во временных центрах приема.

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Причины пожара

По предварительным данным, возгорание могло быть связано с ремонтными работами. В главном парижском соборе проходила реставрация. Однако власти французской столицы утверждают, что пока о причинах пожара говорить рано.

Парижская прокуратура открыла расследование о неумышленном причинении ущерба в связи со случившимся.

Культурное наследие

Основной задачей перед пожарными службами было спасение произведений искусства в горящем соборе. В нем хранится одна из наиболее почитаемых христианских реликвий – терновый венец Христа. Также здесь находится один из самых больших в мире органов – он насчитывает 111 регистров и около восьми тысяч труб.

Представитель собора Андре Фино успокоил, что все священные предметы находились в ризнице, и им ничего не угрожало. Часть реликвий, в том числе венец Христа, были эвакуированы из охваченного огнем здания.

Представитель РПЦ при Совете Европе и Евросоюзе, настоятель русского храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых) сообщил, что пока остается неизвестной судьба хранившейся в соборе Парижской Богоматери Владимирской иконы Богородицы – подарка патриарха Алексия II.

Статуи апостолов с крыши собора Парижской Богоматери были демонтировали

Что касается статуй двенадцати апостолов, украшающих крышу собора, то их демонтировали еще 12 апреля на время реставрационных работ. Соответственно при пожаре они не пострадали. Все статуи были доставлены для реставрации в Дордонь.

Реакция Франции

Эммануэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери и прибыл к месту трагедии. Президент Франции собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Макрон выразил сожаление в связи с масштабным пожаром. По его словам, ему, как и всем гражданам Франции, "грустно видеть, как сгорает эта часть нас".

Он также отметил, что при пожаре в соборе Парижской Богоматери удалось избежать худшего. Президент Франции назвал пожар ужасной драмой и поблагодарил пожарных за работу.

Толпы парижан собрались недалеко от горящего собора и пели Аве Марию, верующие читали молитвы.

Фото: ТАСС/AP Photo/Christophe Ena

Реакция в мире

К посольству Франции на Большой Якиманке москвичи принесли в связи с пожаром в Нотр-Даме. У ворот дипмиссии лежат несколько красных гвоздик.

Мировые лидеры выразили сочувствие Парижу. Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что Нотр-Дам-де-Пари – это собор всей Европы. "Мы все сегодня с Парижем. Мои соболезнования народу Франции", – подчеркнул он.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что увиденное – шокирующая картина из Парижа. "Горит символ, мировое культурное наследие и одно из самых красивых строений во французской истории, собор Парижской Богоматери", – заявил он.

Свои соболезнования также выразила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, горит знаменитый на весь мир собор, символ города и место паломничества для христиан по всему миру. "Наши мысли с нашими французскими друзьями", – добавила она.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал Нотр-Дам-де-Пари частью наследия всего человечества.

"Он вдохновил столько писателей, столько художников, столько философов и туристов, прибывающих со всех концов света. Какое грустное зрелище. Какая трагедия!" – заявил он. По словам Юнкера, он разделяет горе французской нации, которое является общим.

Глава Европейского парламента Антонио Таяни пожелал спасателям, ведущим борьбу с огнем, отваги. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку народу Франции. По ее словам, в эти минуты Грузия стоит рядом с французским народом.

Премьер Испании Педро Санчес отметил, что это катастрофа для всей Европы. "Пламя сносит 850 лет истории, архитектуры, живописи, скульптуры. Будет сложно это забыть. Франция может рассчитывать на нас для восстановления величия своего наследия", – выразил он слова поддержки.

Фото: ТАСС/AP/Francois Mori

По словам Санчеса, это один из самых красивых соборов мира, а новость о пожаре – грустная для всемирного культурного наследия. В кабмине ФРГ заявили, что вид горящего собора Парижской богоматери вызывает боль, и выразили солидарность французским друзьям.

Президент США Дональд Трамп назвал пожар в Париже ужасным зрелищем. "Он горит так, как редко горят здания. Он более велик, чем практически любой музей в мире. Дело очень плохо, и выглядит так, что он сгорел до основания", – заявил американский лидер.

По его словам, этот собор – часть "нашей культуры и жизни". Он признался, что посещал собор Парижской Богоматери, и ни один собор в мире, на его взгляд, не сравнится с этим.

Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, назвал собор символом веры для людей во всем мире и отметил, что вид горящего Нотр-Дам разрывает душу. "Наши мысли и молитвы с пожарными на месте происшествия и всеми жителями Парижа", – отметил Пенс.

Ватикан шокирован и глубоко опечален ужасной новостью о пожаре, сообщил временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

"Мы выражаем свою солидарность и близость католикам во Франции и жителям Парижа и молимся за пожарных, которые делают все возможное в этой драматической ситуации", – заявил папский пресс-секретарь.

В РПЦ возгорание назвали великой утратой и страшным знамением.

"На Западе сейчас первый день Страстной недели. Великая утрата, страшное знамение, смысл которого нам еще предстоит в полной мере осознать, причиняет острую боль, наполняет сердца состраданием, сближает нас с нашими западными христианскими братьями", – сказал замглавы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) протоиерей Николай Балашов.

Восстановление собора

Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара может занять минимум десять лет, сообщил представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико.

Общенациональный сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара, начнется 16 апреля, сообщили в Государственном фонде сохранения культурного наследия Франции.

"Отвечая на поступившие многочисленные обращения, мы решили начать национальную кампанию сбора средств на восстановление Нотр-Дама", – сказал представитель фонда. Он уточнил, что "сайт фонда будет уже со вторника доступен для перевода средств".

Эксперт прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери

Архитектор, историк архитектуры и градостроительства, специалист по охране культурного наследия, теории консервации, куратор архитектурных выставок Наталья Душкина в комментарии Москве 24 сообщила, что существует практика спасения и восстановления архитектурных памятников такого уровня после пожаров.

Например, много разрушений было после войны. Есть точные чертежи, лазерное сканирование, вдобавок ко всему во Франции очень мощная школа реставрации, подчеркнула она.

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

О соборе

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа. Это не только символ французской столицы, но и один из самых известных памятников в Европе.

Нотр-Дам де Пари возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Реставрация готического собора проводилась в 19 веке. Тогда отремонтировали скульптурную часть, поврежденную в Великую французскую революцию, а также возвели новый шпиль.

Здесь был суд над Жанной д'Арк, коронация Наполеона и ряд других исторических событий. В 2013 году Франция отмечала 850-летие собора.

Ежегодно его посещают 14 миллионов человек. Собор встречается в ряде художественных произведений. Одним из главных считается роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".