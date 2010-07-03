Восстановление собора Парижской Богоматери может занять 10 лет

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Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара может занять минимум десять лет, сообщил представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико.

"С учетом разрушений, которые были сегодня, восстановление займет на мой взгляд не меньше 10 лет с удвоенными усилиями", – приводит его слова РИА Новости.

Также он выразил опасение, что колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение огня.

"Если огонь будет развиваться дальше, если его не локализуют, колокол может обрушиться", – отметил Пико.

Историк, исследователь парижской архитектуры Филипп Колон сообщил, что статуи двенадцати апостолов, украшающие крышу собора Парижской Богоматери, демонтировали в период реставрационных работ. По его словам, они не пострадали при пожаре.

"Все статуи были доставлены для реставрации в Дордонь еще 12 апреля", – сообщил Колон ТАСС.

Специалист отметил, что статуи, находившиеся у основания шпиля, были установлены в 1857 году.

Архитектор, историк архитектуры и градостроительства, специалист по охране культурного наследия, теории консервации, куратор архитектурных выставок Наталья Душкина в комментарии Москве 24 сообщила, что существует практика спасения и восстановления архитектурных памятников такого уровня после пожаров.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ. В тушении пожара участвуют сотни пожарных.

Информации о пострадавших во время пожара нет. Об этом ранее сказал госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, он отметил, что о точных причинах возгорания пока говорить рано.

Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.

Прокуратура Парижа начала расследование. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Президент страны Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром. Он собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".