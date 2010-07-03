Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 апреля, 22:33

Эксперт рассказала о будущем собора Парижской Богоматери

происшествия пожар эксклюзив

15 апреля, 22:33

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/JULIEN DE ROSA

Архитектор рассказала о будущем собора Парижской Богоматери. Напомним, ранее вечером 15 апреля в храме начался пожар, который пытаются погасить до сих пор.

Эксперт пояснила, что существует практика спасения и восстановления архитектурных памятников такого уровня после пожаров. Например, много разрушений было после войны. Есть точные чертежи, лазерное сканирование, вдобавок ко всему во Франции очень мощная школа реставрации.

"Собор Парижской Богоматери – христианская святыня, место паломничества. Все, конечно, будет восстановлено. Но сам факт просто ужасен. Это какая-то диверсия страшная. Там, конечно, витражи все полетели, если очень высокая температура. Росписей там практически нет. Там ценнейшие скульптуры, дерево, ценнейшие коллекции. Собор – не только памятник средневековья, там есть второй половины XIX века творения архитектора Виолле-ле-Дюка, он реконструировал этот собор. В частности, рухнувший шпиль – его работа", – сказала архитектор, историк архитектуры и градостроительства, специалист по охране культурного наследия, теории консервации, куратор архитектурных выставок Наталья Душкина в комментарии Москве 24.

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери никто не пострадал. Об этом ранее сказал госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, он отметил, что о точных причинах возгорания пока говорить рано.

Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами: храм реставрировали. На месте происшествия работают сотни пожарных. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.

Прокуратура Парижа начала расследование. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Президент страны Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром. Он собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

происшествия пожар эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика