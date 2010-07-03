Эксперт рассказала о будущем собора Парижской Богоматери

Архитектор рассказала о будущем собора Парижской Богоматери. Напомним, ранее вечером 15 апреля в храме начался пожар, который пытаются погасить до сих пор.
Эксперт пояснила, что существует практика спасения и восстановления архитектурных памятников такого уровня после пожаров. Например, много разрушений было после войны. Есть точные чертежи, лазерное сканирование, вдобавок ко всему во Франции очень мощная школа реставрации.
"Собор Парижской Богоматери – христианская святыня, место паломничества. Все, конечно, будет восстановлено. Но сам факт просто ужасен. Это какая-то диверсия страшная. Там, конечно, витражи все полетели, если очень высокая температура. Росписей там практически нет. Там ценнейшие скульптуры, дерево, ценнейшие коллекции. Собор – не только памятник средневековья, там есть второй половины XIX века творения архитектора Виолле-ле-Дюка, он реконструировал этот собор. В частности, рухнувший шпиль – его работа", – сказала архитектор, историк архитектуры и градостроительства, специалист по охране культурного наследия, теории консервации, куратор архитектурных выставок Наталья Душкина в комментарии Москве 24.
В результате пожара в соборе Парижской Богоматери никто не пострадал. Об этом ранее сказал госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, он отметил, что о точных причинах возгорания пока говорить рано.
Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами: храм реставрировали. На месте происшествия работают сотни пожарных. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.
Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Президент страны Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром. Он собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".
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