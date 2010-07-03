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15 апреля, 21:57

Прокуратура начала расследование в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

происшествия пожар

15 апреля, 21:57

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Фото: ТАСС/Анна Пушкарева

Прокуратура Парижа инициировала расследование в связи с возгоранием в соборе Парижской богоматери, сообщает газета Figaro.

В прокуратуре пока не уточняют, что могло стать причиной пожара.

Ранее сообщалось, что возгорание может быть связано с ремонтными работами. Огонь возник на верхних уровнях здания, где были установлены строительные леса.

К настоящему моменту крыша и шпиль собора обрушились. Пожарные службы пытаются локализовать огонь и спасти из собора произведения искусства.

Макрон выразил сожаление в связи с масштабным пожаром. По его словам, ему, как и всем гражданам Франции, "грустно видеть, как сгорает эта часть нас".

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

происшествия пожар

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