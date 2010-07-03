Сбор средств на восстановление Нотр-Дама начнется во вторник

Общенациональный сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара, начнется во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции.
"Отвечая на поступившие многочисленные обращения, мы решили начать национальную кампанию сбора средств на восстановление Нотр-Дама", – сказал представитель фонда.
Он уточнил, что "сайт фонда будет уже со вторника доступен для перевода средств".
Представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора Парижской Богоматери после пожара может занять минимум десять лет.
Также он выразил опасение, что колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение огня.
Историк, исследователь парижской архитектуры Филипп Колон сообщил, что статуи двенадцати апостолов, украшающие крышу собора Парижской Богоматери, демонтировали в период реставрационных работ.
Пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ.
Представитель собора Андре Фино заявил, что реликвии собора Парижской Богоматери находятся в безопасности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.