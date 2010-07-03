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15 апреля, 23:42

Сбор средств на восстановление Нотр-Дама начнется во вторник

происшествия пожар

15 апреля, 23:42

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Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena

Общенациональный сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара, начнется во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции.

"Отвечая на поступившие многочисленные обращения, мы решили начать национальную кампанию сбора средств на восстановление Нотр-Дама", – сказал представитель фонда.

Он уточнил, что "сайт фонда будет уже со вторника доступен для перевода средств".

Представитель попечителей, ответственных за реставрацию, Мишель Пико заявил, что восстановление собора Парижской Богоматери после пожара может занять минимум десять лет.

Также он выразил опасение, что колокол Нотр-Дама может сорваться, если не остановить распространение огня.

Историк, исследователь парижской архитектуры Филипп Колон сообщил, что статуи двенадцати апостолов, украшающие крышу собора Парижской Богоматери, демонтировали в период реставрационных работ.

Пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за реставрационных работ.

Представитель собора Андре Фино заявил, что реликвии собора Парижской Богоматери находятся в безопасности.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.

происшествия пожар

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