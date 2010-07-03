Огонь не затронул реликвии собора Парижской Богоматери

Реликвии собора Парижской Богоматери, где произошел сильный пожар, находятся в безопасности. Об этом заявил представитель собора Андре Фино.
Он уточнил, что все священные предметы находятся в ризнице. Им ничего не угрожает, передает ТАСС. В толпе парижан, наблюдающих за ЧП с острова Сен-Луи, верующие читают молитвы.
В 1239 году в собор доставили реликвию, почитаемую как терновый венец Христа. С тех пор собор, первый камень в основание которого заложили в 1163 году при Людовике VII, был местом важнейших церемоний.
Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. Обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. По предварительным данным, оно может быть связано с ремонтными работами.
Пожарные службы пытаются спасти произведения искусства в горящем соборе. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.
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