Огонь не затронул реликвии собора Парижской Богоматери

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Реликвии собора Парижской Богоматери, где произошел сильный пожар, находятся в безопасности. Об этом заявил представитель собора Андре Фино.

Он уточнил, что все священные предметы находятся в ризнице. Им ничего не угрожает, передает ТАСС. В толпе парижан, наблюдающих за ЧП с острова Сен-Луи, верующие читают молитвы.

В 1239 году в собор доставили реликвию, почитаемую как терновый венец Христа. С тех пор собор, первый камень в основание которого заложили в 1163 году при Людовике VII, был местом важнейших церемоний.

Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. Обрушились верхняя часть шпиля, кровля и часы. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. По предварительным данным, оно может быть связано с ремонтными работами.

Пожарные службы пытаются спасти произведения искусства в горящем соборе. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений.

В результате пожара в соборе пострадавших нет. Парижская прокуратура открыла расследование. Мировые лидеры выражают сочувствие в связи со случившимся.

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.