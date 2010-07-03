Мировые лидеры выражают сочувствие в связи с пожаром в Париже

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Мировые лидеры выражают сочувствие в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери в Париже, сообщает ТАСС.

Председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что Нотр-Дам-де-Пари – это собор всей Европы. "Мы все сегодня с Парижем. Мои соболезнования народу Франции", – подчеркнул он.

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что при пожаре никто не пострадает. "Шокирующая картина из Парижа. Горит символ, мировое культурное наследие и одно из самых красивых строений во французской истории, собор Парижской Богоматери", – заявил он.

Свои соболезнования также выразила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, горит знаменитый на весь мир собор, символ города и место паломничества для христиан по всему миру. "Наши мысли с нашими французскими друзьями", – добавила она.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал Нотр-Дам-де-Пари частью наследия всего человечества.

"Он вдохновил столько писателей, столько художников, столько философов и туристов, прибывающих со всех концов света. Какое грустное зрелище. Какая трагедия!" – заявил он. По словам Юнкера, он разделяет горе французской нации, которое является общим.

Глава Европейского парламента Антонио Таяни пожелал спасателям, ведущим борьбу с огнем, отваги. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку народу Франции. По ее словам, в эти минуты Грузия стоит рядом с французским народом.

Премьер Испании Педро Санчес отметил, что это катастрофа для всей Европы. "Пламя сносит 850 лет истории, архитектуры, живописи, скульптуры. Будет сложно это забыть. Франция может рассчитывать на нас для восстановления величия своего наследия", – выразил он слова поддержки.

По словам Санчеса, это один из самых красивых соборов мира, а новость о пожаре – грустная для всемирного культурного наследия. В кабмине ФРГ заявили, что вид горящего собора Парижской богоматери вызывает боль, и выразили солидарность французским друзьям.

Президент США Дональд Трамп назвал пожар в Париже ужасным зрелищем. "Он горит так, как редко горят здания. Он более велик, чем практически любой музей в мире. Дело очень плохо, и выглядит так, что он сгорел до основания", – заявил американский лидер.

По его словам, этот собор – часть "нашей культуры и жизни". Он признался, что посещал собор Парижской Богоматери, и ни один собор в мире, на его взгляд, не сравнится с этим.

Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, назвал собор символом веры для людей во всем мире и отметил, что вид горящего Нотр-Дам разрывает душу. "Наши мысли и молитвы с пожарными на месте происшествия и всеми жителями Парижа", – отметил Пенс.

Вечером 15 апреля пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пожарным пока не удается локализовать очаг возгорания. По предварительным данным, возгорание может быть связано с ремонтными работами. В соборе проходила реставрация.

Пожарные службы пытаются спасти из огня произведения искусства в горящем соборе. На месте происшествия работают сотни сотрудников пожарных служб. Приоритет отдан тому, чтобы защитить ближайшие территории, местных жителей и туристов от возможных обрушений. В результате пожара в соборе никто не пострадал.

Парижская прокуратура открыла расследование в связи со случившимся. Мэр Парижа Анн Идальго призвала соблюдать установленный периметр безопасности.

Французские СМИ, исходя из степени разрушений, заявляют, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект.

Эмманюэль Макрон отложил телевизионное обращение к нации в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. Президент Франции собирался подвести итоги трехмесячных национальных дебатов, которые прошли в связи с протестами "желтых жилетов".

Макрон выразил сожаление в связи с масштабным пожаром. По его словам, ему, как и всем гражданам Франции, "грустно видеть, как сгорает эта часть нас".

Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.