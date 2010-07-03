Информации о пострадавших при пожаре в Париже россиянах пока нет

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Российское посольство в Париже пока не имеет информации о том, что россияне пострадали при пожаре в соборе Парижской Богоматери, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Ранее государственный секретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара в соборе Парижской Богоматери никто не пострадал.

Он также отметил, что о причинах возгорания пока говорить рано.

Прокуратура Парижа инициировала расследование в связи с произошедшем. В ведомстве пока не уточняют, что могло стать причиной пожара.

По предварительной информации, возгорание может быть связано с ремонтными работами. Огонь возник на верхних уровнях здания, где были установлены строительные леса.

Эксперт прокомментировал пожар в соборе Парижской Богоматери



Последняя информация с места пожара в соборе Парижской Богоматери – в онлайн-трансляции Москвы 24.